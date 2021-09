Obra da Adutora subaquática da Ponta do Arado em Porto Alegre está 26% concluída

O que promete ser a solução para o abastecimento das regiões Sul, Extremo-Sul e Lomba do Pinheiro, a adutora subaquática de captação de água bruta está em andamento, com 26% de avanço físico. A obra é a primeira do novo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Ponta do Arado, em Porto Alegre. Mais de 330 tubos em polietileno de alta densidade (PEAD) com 12 metros de comprimento estão sendo soldados na margem do lago Guaíba em segmentos de 500 metros e conduzidos para a água. De acordo com a prefeitura, a estimativa é que o conjunto de sete obras que compõem todo o sistema esteja operando em 2024. Iniciada em abril, a obra prevê a implantação de duas linhas adutoras com dois quilômetros de extensão cada, dispostas paralelamente à adutora existente de captação de água bruta do sistema Belém Novo, lado Sul, na enseada entre o Morro da Cuíca e a Ponta do Arado Velho.