Parque Farroupilha, a Redenção, comemora 86 anos

Um dos parques mais queridos dos porto-alegrenses comemorou 86 anos neste domingo (19). Conhecido como Redenção, o local recebeu oficialmente a denominação de Parque Farroupilha em 1935, por meio de decreto municipal. A área foi doada à cidade em 24 de outubro de 1807, pelo governador Paulo José da Silva Gama, sendo inicialmente chamada de Potreiro da Várzea ou Campos da Várzea do Portão. Em 9 de setembro de 1884, a Câmara propôs que o parque passasse a ser denominado de Campos de Redenção, em homenagem à libertação dos escravos do terceiro distrito da Capital. A Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) realizou recentemente processo licitatório para retorno do pedalinho e do trenzinho da Redenção, além de um espaço gastronômico, denominado Complexo do Lago.