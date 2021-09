Starbucks registra grande movimento na estreia em Porto Alegre

Foi de grande movimento este primeiro final de semana de operação da unidade de estreia no Rio Grande do Sul da rede norte-americana de cafeterias Starbucks . As bebidas da marca podem ser encontradas na filial que começou a funcionar nesta quinta-feira (16) no BarraShoppingSul, em Porto Alegre. O público formou filas para conferir a novidade. Em breve os consumidores poderão contar com outras lojas na Capital para degustar as bebidas, lanches e doces. Operadora licenciada da marca no Brasil, a SouthRock informou que o Aeroporto Internacional Salgado Filho terá três unidades da cafeteria até dezembro.