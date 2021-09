Prédio do antigo Cine Avenida é alugado pela prefeitura de Porto Alegre

A reforma chama a atenção na esquina das avenidas João Pessoa e Venâncio Aires, próximo do Centro de Porto Alegre. O prédio do antigo Cine Avenida, com letreiro preservado na fachada e que exibiu filmes até os anos de 1990, depois foi bingo, comitê eleitoral e até faculdade, tem novo inquilino. A prefeitura de Porto Alegre alugou o imóvel para receber serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), segundo apurou o Jornal do Comércio. A novidade deve ser anunciada em outubro dentro dos 250 anos da Capital, em 2022. Em 2015, o prédio, da década de 1920 e inventariado pelo patrimônio histórico municipal, reabriu com um campus da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Fadergs), fechado na pandemia. O JC não obteve informação do valor da locação, mas a SMDS garante que a concentração de estruturas que hoje estão em diversos locais reduzirá a despesa com aluguéis. (Reportagem: Patrícia Comunello)