Simone Biles testemunha sobre abusos de ex-médico da equipe de ginástica dos EUA

“Ganhei 25 medalhas em mundiais, sete em Olimpíadas, e sou uma sobrevivente de abuso sexual”. Foi a frase que a ginasta Simone Biles usou para se apresentar ao comitê do Senado estadunidense que apura as supostas falhas do FBI na investigação do escândalo sexual envolvendo o ex-médico da seleção de ginástica Larry Nassar. Biles compareceu ao Comitê na quarta-feira (15), assim como as ginastas Aly Raisman e McKayla Maroney, e o diretor do FBI, Christopher Wray. As atletas exigiram que os agentes envolvidos na investigação sejam processados por falta de ação prévia contra Nassar, enquanto ele cometia os abusos. O ex-médico abusou de aproximadamente 70 meninas desde o momento que o FBI recebeu as primeiras acusações em 2015, até que fosse preso, no fim de 2016.