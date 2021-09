SpaceX realiza primeira missão com apena civis na órbita terrestre

Com nome de Inspiration4, a primeira missão da história a enviar apenas civis à órbita terrestre, sem astronautas profissionais a bordo, foi iniciada nessa quarta-feira (15). Com quatro turistas espaciais americanos, o foguete Falcon9 decolou na hora prevista, às 20h02 do horário local (21h02 de Brasília) desde a lendária plataforma de lançamento 39A do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, acendendo uma bola de fogo que iluminou a noite. Minutos depois, a cápsula Dragon contendo os passageiros se desacoplou do corpo do foguete para iniciar o passeio em órbita. Os quatro americanos a bordo viajarão para mais longe que a Estação Espacial Internacional (ISS), a uma órbita a 575 km da Terra. A cada dia o grupo completará 15 voltas ao redor do planeta. A missão foi fretada pelo bilionário Jared Isaacman, 38 anos, diretor de uma empresa de serviços financeiros e piloto experiente. O preço pago à SpaceX não foi revelado, mas as especulações mencionam dezenas de milhões de dólares.