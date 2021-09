CEO da Apple anuncia o iPhone 13 e outras novidades

Em evento virtual nesta terça-feira (14), o CEO da Apple, Tim Cook, apresentou o novo modelo de smartphone da companhia, o iPhone 13. O aparelho será vendido em quatro modelos: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Ainda não há data para a chegada no Brasil, mas os preços já foram divulgados e variam entre R$ 6.599 (iPhone 13 mini 128 GB) e R$ 15.499 (iPhone Pro Max 1T). Os novos modelos foram desenvolvidos com o processador A15 Bionic, e, de acordo com Cook, também há um aperfeiçoamento nas câmeras e mais tempo de duração da bateria. Visualmente, o novo celular é muito parecido com o seu antecessor, o iPhone 12. No evento, a empresa também anunciou os novos iPads, o Apple Watch Series 7 e o lançamento da Apple Fitness+ no Brasil, um serviço por assinatura com vídeo-aulas sobre diversas modalidades esportivas que deve chegar ao País até o final deste ano.