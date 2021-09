Bolsonaro, Michelle, Flávio e ministros recebem o prêmio Marechal Rondon de Comunicação

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a primeira-dama Michelle Bolsonaro e o filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), receberam o prêmio Marechal Rondon de Comunicação nesta terça-feira (14). Além dos três, 12 ministros de Estado, seis parlamentares e o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) receberam o prêmio, totalizando em 44 premiados. O prêmio foi criado em abril deste ano pelo próprio Governo Federal e tem o objetivo de homenagear personalidades que contribuem para as telecomunicações no Brasil. O evento aconteceu na tarde desta terça em solenidade no Palácio do Planalto e contou com discurso do presidente. "O que seria do executivo sem o Senado, sem a Câmara? e também, por que não dizer, em muitos momentos, sem o nosso STF? Nós somos um só corpo", disse Bolsonaro.