Acendimento da Chama Criola marca o o início das atividades alusivas aos Festejos Farroupilhas 2021

O acendimento da Chama Crioula marcou o início das atividades alusivas aos Festejos Farroupilhas 2021, que seguem até o dia 20 de Setembro. A solenidade, restrita por conta da pandemia, aconteceu no Palácio Piratini, em Porto Alegre, na manhã desta terça (14). Os Festejos Farroupilhas englobam a totalidade de ações comemorativas ao Dia do Gaúcho (20 de Setembro) e, neste ano, têm a finalidade de homenagear e comemorar o bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi. De 14 a 20 de setembro, a programação inclui apresentações virtuais, por conta da pandemia, desfiles com um número reduzido de cavalarianos e diversas ações culturais, como o Concurso Literário Festejos Farroupilhas 2021 – Caminhos de Anita. Participe da enquete do Qual tradição gaúcha mais te orgulha? A tradição mais citada será tema de uma reportagem do JC.