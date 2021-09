Anitta é primeira brasileira na história a se apresentar no VMA

Na noite desse domingo (12) ocorreu o Video Music Awards (VMA), premiação promovida pelo canal MTV que elege os melhores videoclipes do ano, em Nova York, nos Estados Unidos. O evento, que acontece desde 1984, nunca teve um artista brasileiro se apresentando, até a edição deste domingo: a artista carioca Anitta participou da cerimônia apresentando a música Girl from Rio, sustentada por um sample de Garota de Ipanema em remix com o rapper DaBaby. Porém, a performance não foi exibida na transmissão da premiação no Brasil e sim em intervalo comercial nos Estados Unidos, já que a apresentação foi patrocinada pela rede de fast food Burger King, pré-gravada em estúdio e não nos palcos "oficiais" do evento. Apesar disso, a brasileira amanheceu entre os assuntos mais comentados do Twitter e do Instagram.