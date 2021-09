Praça de Rainha do Mar, no Litoral Norte, é revitalizada

A praça central da praia de Rainha do Mar, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, que pertence ao município de Xangri-lá, foi revitalizada. Neste fim de semana, o local registrou muito movimento de moradores e veranistas. Entre as novidades, está uma quadra de areia para a prática de vôlei, uma quadra de basquete e ampliação do playground para crianças. Uma funcionária da prefeitura ainda finaliza a pintura dos bancos. Iniciou em Rainha do Mar, também, a construção de um calçadão à beira-mar, como há em Capão da Canoa e Tramandaí, por exemplo.