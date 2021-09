Museu Histórico Farroupilha inaugura Coleção TcheVoni

A secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo, participou neste sábado (11) da solenidade de inauguração da coleção TcheVoni e da celebração dos 185 anos da proclamação da República Rio-Grandense, no Museu Histórico Farroupilha, instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), localizada em Piratini. Devido às restrições impostas pelo coronavírus, a cerimônia foi restrita a convidados e à imprensa. Na Sedac, o acervo passou por catalogação e foi adicionado ao patrimônio do Estado, pela equipe do departamento de Memória e Patrimônio, sob a supervisão do assessor especial Eduardo Hahn. O público poderá conferir de perto a coleção a partir do dia 12 de setembro (terça a sexta, das 9h às 11h30min e das 13h30min às 17h; sábados e domingos, das 14h30min às 17h) – mediante agendamento.