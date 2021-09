Feixe de luz ilumina o céu de Washington em homenagem aos 20 anos do 11 de Setembro

A “Torre de Luz”, um feixe de luz que presta tributo às vítimas do atentado de 11 de Setembro nos Estados Unidos, iluminou o céu sobre o Pentágono na noite desta quinta-feira (9), sendo visto ao lado do National Mall, em Washington. A homenagem é uma das muitas realizadas pelos 20 anos dos ataques terroristas com o choque de dois aviões contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York. As duas aeronaves foram sequestradas por terroristas e lançadas na manhã de uma terça-feira de 2001 contra os prédios, provocando 2.993 mortes e deixando mais de 8.900 feridos. uma terceira aeronave sequestrada foi lançada sobre o Pentágono e, às 10h03min, um avião da United Airlines caiu em campo aberto na Pensilvânia. Leia mais sobre o 11 de Setembro na reportagem especial do JC