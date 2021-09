2ª Marcha Nacional das Mulheres Indígenas reúne mais de 150 etnias em Brasília

Cerca de 4 mil mulheres de mais de 150 povos de todos os biomas do Brasil participam da 2ª Marcha Nacional das Mulheres Indígenas. A mobilização começou na terça (7), em Brasília, com a chegada e acolhida das delegações que participarão dos atos, e vai até sábado (11). O evento é promovido pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga) e as atividades se concentram no espaço da Fundação Nacional de Artes (Funarte), na área central da capital federal. Nesta quinta-feira (9), elas sairão em caminhada até a Praça dos Três Poderes. As participantes da mobilização se juntam aos povos indígenas que estão em Brasília há cerca de três semanas para acompanhar o julgamento do chamado marco temporal, em análise no Supremo Tribunal Federal. A corte encerrou nesta quarta-feira (8) o quarto dia de julgamento do chamado "marco temporal" para a demarcação de terras indígenas, ainda sem dar início à votação da tese.