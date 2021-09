Incêndio em prisão superlotada mata 41 pessoas na Indonésia

Na madrugada desta quarta-feira (8), um incêndio atingiu um pavilhão superlotado de uma prisão na província de Banten, na Indonésia. O incêndio matou pelo menos 41 pessoas e feriu dezenas, disseram uma porta-voz do governo e relatos da mídia. O fogo começou entre 1h e 2h no Bloco C da Prisão de Tangerang, e conseguiu ser contido, afirmou Rika Aprianti, porta-voz do departamento penitenciário do Ministério da Lei e dos Direitos Humanos. Rika ainda afirmou que as autoridades ainda esvaziavam o local local às 9h locais. A prisão em Tangerang abrigava mais de 2.000 presos na ocasião, mas sua capacidade é de 600 pessoas, de acordo com dados do governo de setembro. Não foi divulgada a quantidade de pessoas que estava no pavilhão que foi atingido pelo incêndio. O incêndio é o mais mortal do país desde que 47 pessoas morreram nas chamas de uma fábrica de fogos de artifício em 2017.