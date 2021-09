Guion Center antecipa sessão e cinema sai de cartaz definitivamente

As vitrines em branco (foto) na fachada do Nova Olaria, um dos centros comerciais mais populares de Porto Alegre, situado na Cidade Baixa, chamam a atenção. O que costumava, com exceção do boa parte do primeiro ano da pandemia, expor cartazes de filmes, agora é símbolo do fim da história do Guion Center, ou apenas Guion, como era chamado pelos frequentadores. As últimas sessões de filmes foram antecipadas de quarta-feira (8) para esse sábado (4). Em agosto, o proprietário Carlos Schmidt decidiu pelo fechamento . Alguns moradores assistiram às exibições finais e outros foram surpreendidos, neste domingo (5), pelo encerramento antecipado. No local, continua à venda obras de arte e itens do acervo do cinema de rua. O mall deve passar por revitalização geral e ganhar três torres . Os donos querem manter o cinema no local, só que agora precisam conseguir um novo operador. Os primeiros sinais de dificuldades foram dados em fevereiro