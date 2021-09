Furacão Ida causa tempestades e inundações nos Estados Unidos

O furacão Ida continua causando fortes tempestades e inundações nos EUA. Nesta quinta-feira (2) a cidade de Nova York foi atingida por fortes ventos e chuva, que quase interromperam o serviço de metrô, destruíram casas em Nova Jersey e geraram um alerta de tornado no Bronx. Há registros de pelo menos oito mortes, sendo as regiões de Nova Jersey e Nova York as mais atingidas. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, e o governador de Nova Jersey, Phil Murphy declararam estado de emergência por causa da tempestade tropical que atingiu os EUA como um furacão de categoria 4 no domingo (29), exatos 16 anos após o Katrina. Com ventos de 230 km/h, o Ida foi o 5º furacão mais forte da história a atingir o continente. Os seus resquícios geraram um tornado que tocou o chão em Annapolis, causando mais estragos (foto).