Cristo Protetor, em Encantado, começa a receber pintura

Já está em andamento o serviço de pintura do, que está sendo instalada em Encantado, no Vale do Taquari. O processo de pintura já pode ser avistado por quem se aproxima da construção no Morro das Antenas, no município de Encantado: um dos braços do monumento já foi finalizado. A cor foi escolhida pela equipe de arquitetos da Associação de Arquitetos do Vale, responsável pelo projeto da estátua. A coordenadora da equipe, Daniela de Conto, esclarece "o tom escolhido resulta da mistura de areia e do cimento, representando a união da natureza e inovação". A construção do manto de cimento do Cristo segue simultaneamente e, conforme a pintura avança, a estrutura de andaimes é retirada. A pintura é uma parceria com a Tintas Coral, que doou as latas.