Obra prevê aumento da orla da Praia Central de Balneário Camboriú

Desejo antigo da cidade, a obra de recuperação da faixa de areia da Praia Central do Balneário Camboriú (SC) segue em bom ritmo. Até a sexta-feira passada (27), um trecho de 350 metros de praia já havia sido alargado. O projeto prevê o aumento da orla, dos atuais 25 metros, em média, para 70 metros. A areia nova começou a chegar na praia vinda da draga Galileo Galilei, um moderno e gigantesco navio com capacidade de carga de 18 mil metros cúbicos por viagem, operado por uma tripulação especializada de 28 homens. Na praia, homens e máquinas fazem o trabalho de espalhar a areia nova, que será escura no primeiro momento, mas à medida que for secando terá tonalidade natural. A recuperação da orla está sendo feita neste primeiro momento em direção à Barra Sul. Quando completar este lado, toda tubulação utilizada na praia será removida e começará o preenchimento em direção ao Centro. A previsão para término desta obra de preenchimento é novembro deste ano.