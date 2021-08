Porto Alegre terá o primeiro Museu do Hip Hop do Brasil

Um espaço para homenagear a cultura hip hop em Porto Alegre. No último sábado (28), foi assinado o Termo de Permissão de Uso de um imóvel municipal para abrigar o primeiro Museu do Hip Hop do Brasil, na Vila Ipiranga, Zona Norte da Capital. A idealizadora do projeto é a da Associação da Cultura Hip Hop. Tendo como referência o Universal Museu do Hip Hop no Bronx, de Nova York (EUA), o museu será completamente high-tech e interativo. O imóvel, que possui 3.836 metros quadrados, abrigará hologramas, um estúdio musical, área para grafite, break dance e discotecagem, além de espaço para shows, oficinas culturais e coworking. Internamente serão exibidos artigos importantes da história do gênero, bem como itens de acervo de famosos nomes da cultura. A ideia central é atender mais de 15 mil jovens, anualmente, projetando a geração direta de 40 vagas de trabalho.