Correios emitem selo comemorativo dos 200 anos do nascimento de Anita Garibaldi

Entra em circulação nesta segunda-feira (30) a Emissão Conjunta Brasil – Uruguai: Bicentenário do Nascimento de Anita Garibaldi. 120 mil exemplares serão disponibilizados a venda na loja virtual e nas principais agências dos Correios, o preço unitário é de R$ 3,55. Anita Garibaldi (1821-1849) nasceu no sul de Santa Catarina, onde hoje é o município de Laguna, e é considerada um símbolo de amor, determinação, bravura e capacidade de luta por ideais. Conhecida como a “heroína dos dois mundos”, Anita já recebeu diversas homenagens no Brasil e na Itália, e está entre as 20 mulheres mais importantes da história do Brasil. Lutou na Revolução Farroupilha, na Batalha dos Curitibanos e na Batalha de Gianicolo, na Itália. A arte desta emissão traz as três faces da homenageada - a mulher, a guerreira e a mãe -, além da gravura de uma rosa, símbolo de Anita. Nos 200 anos desde seu nascimento, já havia sido estampa de dois selos dos Correios, em 1967 e 1971.