Mamãe e filhote de baleia franca brincam no mar de 'chocolatão' de Tramandaí

Frequentadoras tradicionais da costa do Rio Grande do Sul nesta época do ano, as baleias francas voltaram a dar show. O publicitário e fotógrafo Marcelo Langon flagrou uma mamãe e seu filhote no Balneário Tiarajú, em Tramandaí, no Litoral Norte. Langon conta que as baleias brincavam quando registrou tudo com um drone na sexta-feira (27). "Entravam e saíam da água cor marrom do mar de 'chocolatão'", descreve. Nas imagens, o contraste entre a cor mais escura e o tom verde chama a atenção. "Elas estavam nitidamente explorando as diferentes cores e se divertindo muito”, aposta o fotógrafo. Outras baleias francas também podiam ser avistadas, relata ele. O tom de chocolate da água é efeito da proliferação de algas. Apesar da calosidade na cabeça ser usada para nomear cada animal, Langon preferiu o cenário: mamãe baleia virou Chocolatão e o filhote, um macho, Chocolate.