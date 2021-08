Feira do Mel, Rosca e Nata de Ivoti se encerra neste domingo

O sábado (28) de tempo bom atraiu um grande público à Feira do Mel, Rosca e Nata de Ivoti. O evento pode ser visitado até este domingo (29), das 9h às 17h, no Núcleo de Casas Enxaimel (foto), principal ponto turístico da cidade. No local, os visitantes encontram uma grande variedade de produtos, com destaque para o mel, a rosca e a nata. Tradicionalmente realizada no mês de maio, a feira ocorre neste ano em agosto para possibilitar que uma maior parte da população já estivesse vacinada contra a Covid-19. A entrada de público é limitada em até 2.500 pessoas ao menos tempo. Seguindo todas as medidas de segurança, o evento busca movimentar a economia local e também regional, por meio de seus expositores, disponibilizando aproximadamente 80 espaços para comercialização de produtos de panificação, coloniais, agroindustriais, mel e derivados, bebidas artesanais, artesanato, flores e folhagens. A entrada é gratuita.