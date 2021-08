Painéis eletrônicos começam a ser instalados nas placas de rua de Porto Alegre

Começou nesta quinta-feira (26), a instalação de painéis eletrônicos junto às placas de identificação de ruas da Capital. O primeiro equipamento foi implantado no cruzamento da rua João Caetano com a avenida Carlos Gomes, no bairro Três Figueiras, e a previsão é que, nos próximos 15 dias, 50 locais da cidade recebam painéis. Segundo o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro, os equipamentos trarão informações de interesse público em tempo real, colaborando e fortalecendo campanhas como a de prevenção à Covid-19, por exemplo. A ação já estava prevista. O CEO da concessionária, Daniel Costa, disse que “é uma alegria contribuir para o processo de preparação da nossa Capital em direção ao futuro”. O edital também prevê a instalação de mais de 82 mil placas e sua manutenção durante os próximos 20 anos, cerca de 20 mil já foram instaladas.