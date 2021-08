Obras melhoram pistas no antigo pedágio da freeway em Gravataí

O trecho da autoestrada freeway (BR-290), no km 77, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), onde era o pedágio está em obra em parte das pistas. O pedágio foi trocado para outro ponto aque fica após a entrada da cidade, o que era previsto na nova concessão, agora com a CCR ViaSul. A concessionária informa que as intervenções, que reduzem o número de faixas para o tráfego no trecho, são de freadequação do pavimento. Estão sendo feitos serviços finais de reperfilagem para ajustar a declividade do traçado. Segundo a CCR-ViaSul, a medida vai melhorar o escoamento das águas da chuva. Após essas obras, com máquinas e colocação de camada de asfalto, será implanda barreira de concreto separando as pistas Leste e Oeste, na ligação com Porto Alegre. A barreira eleva a segurança do tráfego. A previsão é de conclusão até o fim deste mês.