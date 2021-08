Restauração da cobertura da Catedral de São Pedro é finalizada em Rio Grande

A mais antiga igreja do Rio Grande do Sul, a Catedral de São Pedro, teve a obra de restauração da sua cobertura finalizada. A igreja de Rio Grande sofria com infiltrações, cupins e umidade, que comprometiam o acervo e a preservação da estrutura. A última obra havia sido há mais de duas décadas. O projeto foi concretizado através da Lei Rouanet, com mais de R$ 670 mil em recursos, e com o patrocínio da empresa Bianchini/SA e dos Supermercados Guanabara. Mesmo durante as obras, a igreja se manteve aberta à comunidade. Para o pároco Gil Raul, a decisão fez com que a população percebesse que a igreja faz parte da história. A arquiteta responsável pela restauração, Jane Borghetti, recordou que a estrutura, “junto com a primeira vila militar e as Missões, são marcos da colonização”. Inaugurada em 1755, a Catedral é um patrimônio histórico do Estado e do município de Rio Grande, que foi a primeira povoação oficial do sul do Brasil, fundada em 1737.