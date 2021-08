Incêndio devasta mais de 50% do Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha

Um incêndio em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, próximo à região do Parque do Juquery, espalhou fuligem por vários bairros da Grande São Paulo e alguns municípios do ABC paulista ao longo do domingo (22). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 9h30 do domingo e já atingiu metade do parque. Segundo a prefeitura do município, a área de preservação ainda tinha focos de incêndio por volta das 9h25 desta segunda-feira (23), quase 24 horas após o início da ocorrência, e o trabalho para conter as chamas continua. A causa inicial do fogo teria sido a queda de um balão na região próxima ao Parque do Juquery. Os gestores do parque afirmam que o fogo já atingiu os três setores do local e se alastrou por mais de 1 mil hectares, a metade da sua área total. As chamas também atingem parte do cerrado no bairro Nova Era, em Caieiras, também na Grande São Paulo.