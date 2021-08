Os possíveis riscos às mulheres sob o regime talibã

Após a, o medo e incerteza voltou a pairar sob a população afegã. Especialistas acreditam que as mais afetadas com o grupo extremista no poder serão as mulheres. Há 20 anos, quando foi destituído do poder no Afeganistão, a política do Talibã era de que as meninas afegãs não podiam estudar, as mulheres não podiam trabalhar ou sair de casa se não estivessem acompanhadas de um parente. Poucos dias após a invasão do país, mulheres já relatavam que eram proibidas de frequentar escolas e universidades, e obrigadas a usar burca, veste usada por mulheres muçulmanas e que cobre todo o corpo. Apesar disso, o porta-voz do Talibã, Suhail Shaheen, prometeu que os integrantes respeitarão os direitos das mulheres e da imprensa.