Enchentes no norte da Turquia matam ao menos 70 pessoas

Ao menos 70 pessoas morreram após as repentinas inundações que invadiram o norte da Turquia na semana passada, segundo informaram autoridades locais nesta segunda-feira (16). Agentes de emergência continuam na busca por 47 desaparecidos nas províncias próximas ao Mar Negro (foto). As inundações ocorreram após as chuvas torrenciais que varreram cidades de províncias turcas na última quarta-feira (11). Mais de 2 mil pessoas precisaram deixar suas casas em áreas afetadas pela tragédia, algumas com auxílio de helicópteros e barcos. Enquanto o norte enfrenta as inundações, o sul da Turquia encara fortes incêndios florestais. Lideranças políticas e associações cobram do governo do País a diminuição de emissões de gases causadores do efeito estufa, agravadores das mudanças climáticas. A Turquia não aprovou o Acordo de Paris sobre o Clima de 2015, que estabeleceu metas para se conter o aquecimento global.