Afegãos lotam aeroporto de Cabul para tentar fugir do Taleban

Um dia após a tomada do poder pelo Taleban , o aeroporto de Cabul foi cenário de imagens chocantes nesta segunda-feira (16). As pessoas tentam escapar desesperadamente do Afeganistão, onde o grupo assumiu o poder no domingo. A maior parte da população teme que os insurgentes instaurem o mesmo regime fundamentalista de quando governaram o país entre 1996 e 2001. Diversas imagens mostraram o desespero dos civis ao tentar embarcar nos aviões e deixar o país. O tumulto atingiu tal nível que as tropas americanas, responsáveis pela segurança no aeroporto, atiraram para o alto para controlar a multidão. Todos os voos comerciais foram cancelados. O Departamento de Estado afirmou que tropas americanas protegem o perímetro do aeroporto. Washington enviou 6 mil militares para retirar quase 30 mil funcionários americanos e cidadãos afegãos que cooperaram com os Estados Unidos e que temem represálias do grupo fundamentalista.