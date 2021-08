Palácio Piratini recebe visitantes no Dia Estadual do Patrimônio Cultural

Depois de um ano e meio sem receber visitas guiadas, o Palácio Piratini, em Porto Alegre, voltou a abrir as portas ao público neste fim de semana. Grupos reduzidos e previamente agendados via internet tiveram a oportunidade de conhecer no sábado e no domingo a sede do governo gaúcho e ouvir um pouco da história do local, o que não acontecia desde o início da pandemia da Covid-19. O reencontro proporcionado pelo programa ocorreu em meio às comemorações do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, celebrado em 17 de agosto. A família Chiminazzo, de Garibaldi, havia se programado para conhecer a orla, mas agendou visita ao saber da iniciativa.