49º Festival de Cinema de Gramado começa hoje

em mais uma edição on-line, devido à pandemia. O evento ocorre em modelo multiplataforma, com os filmes da mostra competitiva sendo transmitidos pela TV, por meio do Canal Brasil e da TVE-RS, e na Internet, através do streaming Globoplay. Nesta edição, os homenageados serão os profissionais da indústria audiovisual, que precisaram passar por diversas adaptações para continuar trabalhando durante a pandemia. Pela primeira vez, será ofertado o Prêmio Leonardo Machado, em homenagem ao ator morto em 2018, que irá reconhecer o trabalho de algum ator, atriz ou técnico do cinema gaúcho. Os primeiros filmes a serem exibidos a partir das 21h30 de hoje são os curtas-metragens "Quanto Pesa" e "O Que Há", o, e o longa gaúcho "Cavalo de Santo". O Festival segue até o dia 21, quando acontecerá a cerimônia de entrega dos Kikitos.