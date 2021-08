Cidade italiana bate recorde de calor na Europa ao registrar 48,8 ºC

Autoridades da ilha de Sicília, no sul da Itália, registraram nesta quarta-feira (11) o recorde de temperatura no país e em toda a Europa. Os termômetros marcaram 48,8°C na cidade de Siracusa, no sudeste da região - até então, o maior número registrado havia sido 48,5°C, em 1999. Os números foram confirmados pelo serviço italiano de meteorologia e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência especializada das Nações Unidas, mas já apontam para as consequências do agravamento da crise climática que têm sido registrada no Hemisfério Norte. Na segunda-feira (9), um relatório do Painel Intergovernamental de Mudança do Clima da ONU (IPCC) mostrou que a crise climática já agrava secas, tempestades e temperaturas extremas. De acordo com o documento, que embasa discussões globais sobre o assunto, ondas de calor já triplicam no mundo atual em comparação com o período de 1850 a 1900.