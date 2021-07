Neve cobre estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul na quarta-feira

O estádio Alfredo Jaconi, casa do Esporte Clube Juventude, ficou coberto de neve na noite de quarta-feira (28). Nas redes sociais do clube, torcedores brincaram com o fato, dizendo que, se fosse em dia de jogo do Campeonato Brasileiro, naquelas condições o clube alviverde com certeza ganharia os três pontos da vitória. Na quarta-feira à tarde, a equipe caxiense estava treinando quando a neve começou a cair na cidade. No dia 8 de agosto, o time retorna em campo, em um Alfredo Jaconi sem previsão de neve para enfrentar o Atlético-MG. Com neve em mais de 40 cidades do Rio Grande do Sul na quarta-feira, dia de estabelecimento da massa de ar polar que só deve suavizar no domingo (1), Caxias foi a maior em termos de população a registrar o fenômeno meteorológico. A cidade, assim como outras da região, também amanheceu na quinta-feira (29) com gelo acumulado em casas, ruas e jardins.