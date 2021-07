Praça México, no bairro Jardim Leopoldina, tem revitalização concluída

O bairro Jardim Leopoldina, em Porto Alegre, conta com um novo espaço de lazer. Foram concluídas neste sábado (24) as obras de revitalização da Praça México, localizada na rua Sargento Sílvio Delmar Hollembach com a avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira. A praça recebeu nova cancha de bocha, pavimentação de passeios externos e internos em concreto, plantio de cerca de 400 metros quadrados de grama, duas rampas de acessibilidade e piso podotátil, além de seis novos bancos com encosto. Iniciadas em agosto de 2020, as intervenções abrangem aproximadamente 2.300 metros quadrados e foram executadas pela empresa Elo Construções e Instalações Ltda, com investimentos provenientes do Orçamento Geral da União no total de R$ 277.566,00. Participando da entrega do espaço, o vice-prefeito Ricardo Gomes recebeu uma lista de necessidades dos moradores da Zona Norte e vistoriou pontos no entorno da praça.