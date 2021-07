Tempestade de verão causa destruição e provoca mortes na Europa Ocidental

As violentas chuvas que afetam a Europa Ocidental continuam causando muita destruição e provocando mortes. Ao menos 126 pessoas morreram, mas milhares de pessoas seguem desaparecidas por conta do temporal de verão, que não era visto em níveis como este havia um século. O país mais atingido foi a Alemanha, onde vilarejos inteiros ficaram isolados. Algumas casas foram arrastadas quando um afluente do Rio Reno transbordou. O número de mortes aumenta na medida em que as equipes de resgate conseguem alcançar áreas afetadas e resgatar os corpos. Mais de 200 mil casas ficaram sem eletricidade. Milhares de pessoas passaram a noite desta sexta-feira (16) em abrigos improvisados em academias de ginástica ou com parentes após deixarem suas casas. A inundações afetam também a Bélgica, onde 20 pessoas morreram. Em Verviers (foto), as águas geram cenas impactantes como veículos revirados.