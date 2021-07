Joe Biden e Olivia Rodrigo se encontram para incentivar vacinação de jovens americanos

Considerada a maior revelação da música pop americana em 2021, a cantora e atriz Olivia Rodrigo visitou o presidente dos Estados Unidos Joe Biden na Casa Branca nesta quarta-feira (14). A artista foi convidada pelo governo norte-americano para integrar uma campanha para incentivar pessoas jovens a se vacinarem contra a Covid-19. A cantora, com 18 anos, se reuniu com Biden, 78, e o chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, 80, para gravar vídeos com foco no público jovem. A baixa adesão deste público à vacinação é vista como um problema pela administração do democrata, que tem metas ambiciosas em relação à imunização da população dos Estados Unidos. Por isso, a expectativa é que a participação da cantora na campanha ajude a reverter essa situação. Os vídeos serão disponibilizados tanto nas contas em redes sociais da artista quanto nas redes da própria Casa Branca.