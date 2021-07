Cubanos ocupam as ruas para protestar contra governo socialista

Manifestantes ocuparam as ruas da capital de Cuba, Havana, para protestar contra a crise econômica e o avanço nos números da pandemia de Covid-19. Eles protestam contra a falta de alimentos, limitações às liberdades civis e a má condução do presidente Miguel Díaz-Canel frente ao avanço do novo coronavírus. Durante a pandemia, Havana e outras cidades estão sob toque de recolher para tentar evitar o avanço da Covid-19. Cidadãos não podem circular após as 21h. Díaz-Canel, que também comanda o Partido Comunista, atribuiu o tumulto aos Estados Unidos, ex-inimigo da Guerra Fria que nos últimos anos endureceu seu embargo comercial de décadas contra a ilha. O presidente disse que muitos manifestantes são sinceros, mas são manipulados por campanhas de rede social orquestradas pelos EUA e "mercenários" em solo cubano, e alertou que novas "provocações" não serão toleradas, pedindo aos apoiadores que as confrontem. (Agência Brasil)