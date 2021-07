Craque da Copa América, MessI triunfa com sua primeira conquista pela seleção

Lionel Messi foi eleito o craque da Copa América. Artilheiro, com quatro gols, o astro argentino não escondeu a alegria pela primeira conquista com a seleção . Foi atirado para o alto pelos companheiros ainda no campo, gritou, pulou, e respirou aliviado por "tirar um peso das costas". Em 16 anos defendendo seu país, o craque do Barcelona jamais havia sido campeão com o esquadrão nacional. "Precisava tirar esse peso das costas. Tinha de conquistar algo com a seleção, estive muitos anos perto e sabia que em algum momento ia dar certo, ia acontecer. Agradeço a Deus por me dar este momento, no Brasil, no Brasil", vibrou, repetindo o local da consagração máxima. "Acho que Deus estava guardando este momento para mim". A festa de La Pulga começou ainda no gramado do Maracanã. Primeiro com os companheiros. Depois, com a família. (Informações agência Estado)