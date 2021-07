Seis anos depois Felipão está de volta ao grêmio

. No início da tarde desta sexta-feira, Felipão foi apresentado em entrevista coletiva virtual, e admitiu que está será um grande desafio. O time é o lanterna do Brasileirão com apenas dois pontos, e ainda não venceu na competição. Scolari prometeu que a primeira coisa que o elenco precisa é trabalhar e também cuidar da parte psicológica. Para compor a equipe o novo técnico trouxe os auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli para formar sua comissão técnica. O interino Thiago Gomes completa a equipe, ocupando o cargo de auxiliar permanente. Felipão assinou contrato com o Grêmio até o final de 2022 e já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.