Eduardo Leite visita espaço grafitado em homenagem ao orgulho LGBT

O governador Eduardo Leite visitou nesta terça-feira (6) o espaço grafitado que foi produzido no Dia Internacional do Orgulho LGBT+, em 28 de junho, pelo Centro da Juventude Cruzeiro. Com o trecho da música dos artistas LGBT+ Johnny Hooker e Liniker, a frase faz alusão à liberdade de amar sem rótulos. A arte foi feita no complexo do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre. A ação foi planejada e executada pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), com o apoio da Coordenadoria da Diversidade Sexual, em parceria com o Programa de Oportunidades e Direitos (POD), via Centro da Juventude Cruzeiro, e teve suporte da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. A grafitagem foi coordenada por Cristian Pelinge, do CJ Cruzeiro e contou com o apoio de quatro jovens do núcleo do POD na região. Foram três dias de pinturas até o grafite estar pronto e ser inaugurado no dia 28 de junho.