Litro da gasolina ultrapassa barreira dos R$ 6,00 em Porto Alegre

O litro da gasolina rompeu a barreira de R$ 6,00 em Porto Alegre nesta terça-feira (6). E foi bem além da marca, com preço a R$ 6,19 em alguns postos, como um da bandeira Shell, na avenida Ipiranga, entre a rua Santana e a avendia João Pessoa, próximo ao Centro da Capital. O litro estava sendo vendido a R 5,99 até essa segunda-feira (5) no local. A Petrobras anunciou novo aumento , que chegou a 6% no combustível para as distribuidoras e já bateu na ponto do consumidor. No posto na Ipiranga, o aumento foi de 3,3%. Muitos estabelecimentos ainda não haviam repassado a nova conta do produto. O diesel teve alta de 3,7% e o gás de cozinha, de 6%. As altas têm sido um dos principais combustíveis da inflação. O IPCA vem fechando acima da meta da equipe econômica.