Ação busca recursos para doar computadores a alunos de baixa renda

O projeto Enigma, que nasceu em meio à pandemia no Colégio Aplicação, em Porto Alegre, e já garantiu quase 190 equipamentos, como computadores, tablets e celulares, a alunos de baixa renda, busca mais doações. A coordenadora do projeto, a professora Clevi Rapkiewicz, lançou a venda de rifas, que vai até 7 de julho, com sorteio pela loteria federal. A ação vai garantir mais equipamentos, como o repassado a Cristina Soares da Silva (na foto, à esquerda, com Clevi), que não tinha como comprar o notebook para o filho. Cada números vale R$ 10,00. Os prêmios são um computador desktop, dois notebooks, um home theater e uma bicicleta, todos doados e que tiveram manutenção. Os recursos da rifa vão custear consertos e peças para um lote de equipamentos para suprir a fila de espera com mais de 150 alunos. Para escolher os números, acesse a planilha na internet . O pagamento é por PIX.