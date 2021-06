Estátua de Cristóvão Colombo é tombada no marco de dois meses de atos na Colômbia

As mobilizações contra o governo de Iván Duque, na Colômbia, completam dois meses esta semana. Manifestantes exaltaram o marco ao derrubar, na segunda-feira (28), uma estátua de Cristóvão Colombo, localizada em Barranquilla, no norte do país. O monumento, que ficava em frente à Igreja Nossa Senhora de Carmem, foi doado em 1892 por uma colônia italiana. Derrubar estátuas virou onda na Colômbia: manifestantes indígenas já derrubaram homenagens aos colonizadores espanhóis Gonzalo Jiménez de Quesada e Sebastián de Belalcázar. Em junho de 2020, dois monumentos a Colombo foram destruídos nos Estados Unidos, em Richmond e outro em Boston, e outros dois foram retirados pela prefeitura de Chicago, em meio à onda de protestos antiracistas. Desde abril, a população colombiana diariamente vai às ruas motivada por uma proposta de reforma tributária, aumentava o imposto sobre bens e serviços que ampliava a base de contribuintes do imposto de renda.