Campanha busca recursos para melhorar acesso à Ilha do Presídio

A ONG AMA Guaíba e o projeto Velejar do Sul lançaram uma campanha para arrecadar recursos para a reforma do atracadouro de acesso e pontilhão do lado norte da Ilha das Pedras Brancas, conhecida também como Ilha do Presídio. A ideia é que, após a revitalização, a área possa ser explorada pelo turismo pedagógico, ambiental e cultural. O processo tem aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE) e licença ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guaíba. As doações são pela plataforma Apoia.se . A Ilha das Pedras Brancas está localizada no Lago Guaíba e tem 4,5 mil metros quadrados de área. Ficou conhecida como Ilha do Presídio durante a ditadura militar por receber presos políticos. Em 2014, tornou-se patrimônio histórico, cultural e paisagístico do Estado.