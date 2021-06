Primeiros astronautas chegam à Tiangong, nova estação espacial da China

A China enviou os três primeiros astronautas à sua nova estação espacial - a Tiangong. O foguete Longa Marcha-2F decolou na quinta-feira (18) às 9h22min (22h22min de quarta, no horário de Brasília), do centro de lançamento de Jiuquan, e a decolagem foi transmitida pela televisão no país (foto). A nave espacial se acoplou à CSS (China Space Station) sete horas após o lançamento. A Shenzhou-12 é a primeira missão espacial tripulada em quase cinco anos. Os astronautas ficarão no Tianhe, único módulo já em órbita., o módulo conta com espaços individuais, equipamentos de exercícios e um centro de comunicação. Na estação, que deve ser concluída até 2022, a equipe se dedicará a trabalhos de manutenção, instalações, saídas para o espaço, preparação de futuras missões e próximas estadias de outros tripulantes.