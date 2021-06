Astro da Dinamarca, Ericksen passa mal e sai desacordado de campo na Eurocopa

Um drama marcou a estreia da Dinamarca na Eurocopa neste sábado (12). O astro Ericksen passou mal aos 42 minutos do primeiro tempo da partida contra a Dinamarca e caiu desacordado no gramado. Ele corria para receber a bola quando cambaleou e desmaiou, com convulsão. Os companheiros correram para os primeiros socorros (foto), e o desespero foi grande até a chegada dos médicos. Ericksen chegou a receber massagem cardíaca no gramado, causando enorme comoção no estádio Parker, em Copenhague antes de ser encaminhado a um hospital. O jogador saiu de campo em uma maca, sob os aplausos da torcida. A partida foi suspensa, sendo retomada horas depois. Segundo a Federação Dinamarquesa, "Christian Eriksen está acordado e a sua condição física permanece estável. Ele permanece hospitalizado em Rigshospitalet para exames adicionais".