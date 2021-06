Cidade do México: mostra expõe a beleza da cultura Iztapalapa

A Cidade do México ganhou a cor, as linhas e o cotidiano de Iztapalapa. A exposição fotográfica Mural Iztapalapa: transformação e comunidade foi transferida para a Galeria Aberta do Bosque de Chapultec. A região que se caracterizou por ter uma elevada população indígena terá o rosto de Iztapalapa exibido em 47 grafismos, que poderão ser vistos durante junho gratuitamente pela população. A solenidade de inauguração contou com a presença de Jesús Ramírez Cuellar, coordenador geral de comunicação social e porta-voz do governo da República, que indicou estar presente como testemunha de honra e como amigo de Iztapalapa. Antes da exposição ser exibida na galeria, ela foi concretizada em 188 bairros, principalmente nas avenidas mais movimentadas deste bairro localizado na área leste da capital do país. A exposição ajuda a combater a violência contra a mulher, desigualdade e marginalização em Iztapalapa.