Grande incêndio força evacuação de vilarejos nos arredores de Jerusalém

Um grande incêndio atinge uma área arborizada nos arredores de Jerusalém na tarde desta quarta-feira (9). O fogo paralisou o tráfego rodoviário e forçou a evacuação em alguns vilarejos. A estrada principal que liga Jerusalém a Tel Aviv e a linha férrea entre as duas principais cidades do território foram bloqueadas, reporta a AFP. O incêndio começou a cerca de 15 quilômetros a noroeste de Jerusalém, em uma floresta próxima a áreas habitadas. As aldeias israelenses de Ma'ale HaHamisha e Yad HaShmona, localizadas nas colinas próximas à cidade sagrada, foram evacuadas pela polícia. As chamas se aproximam de Abu Ghosh, mas a população permanece no município. Os bombeiros ativaram estado de alerta e seguem no combate ao fogo. Segundo a AFP, as causas do incêndio ainda são desconhecidas. O jornal 'The Times of Israel' afirma que as autoridades suspeitam de negligência ou incêndio culposo.