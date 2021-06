Caminhão com dois consultórios odontológicos oferece serviços gratuitos a crianças

Com a finalidade de atender crianças com poucas condições financeiras para tratamentos odontológicos, um caminhão adaptado pare funcionar como consultório estacionou no município do Esteio, em uma ação promovida pelo projeto Projeto Faz-Me Rir com apoio da empresa Sorrifácil. Os jovens contemplados serão os acolhidos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Território da Paz, do bairro Primavera. O projeto iniciou na última sexta-feira (4) e terá duração de três meses na cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre. O caminhão possui dois consultórios odontológicos e ainda passa por um período de testes. Anteriormente, havia passado por São Leopoldo, onde atendeu 80 pessoas do Albergue Municipal e da Associação Meninos e Meninas da Progresso. Entre os serviços ofertados de forma gratuita estão profilaxia, restaurações e extrações.